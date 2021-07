Le ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger a annoncé le lancement d’un site web dédié à la XVIIIe édition du Sommet de la francophonie.

Francophoniedjerba2021.tn renferme des données su la Tunisie et Djerba ainsi que sur l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

Le programme du sommet et les manifestations parallèles prévues en marge des travaux sont également disponible sur ce site.

L’île de Djerba abrite, les 20 et 21 novembre 2021, le Sommet de la Francophonie placé sur le thème ” Connectivité dans la diversité : le numérique vecteur de développement et de solidarité dans l’espace francophone “.

Cette nouvelle édition, veillera à consolider les dimensions solidaire et de développement dans les activités de l’organisation et entre ses états membres pour relever les défis communs en liens avec la pandémie et préparer l’après covid.