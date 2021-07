L’Association ” Les Amis des Oiseaux ” (AAO) a a remis en liberté vendredi 16 juillet 2021, deux buses féroces (espèce protégée), et plusieurs pigeons bisets, capturés et détenus de manière illégale.

Dans un communiqué sur les réseaux sociaux, l’association précise que cette action s’inscrit dans le cadre de ses efforts en vue de préserver la biodiversité en Tunisie.

une initiative menée en coordination avec la direction des Forêts aux commissariats régionaux du développement agricole dans les gouvernorats de Tunis, Ariana et Siliana.

L’association rappelle que depuis sa création en 1974, elle veille sur la protection des oiseaux et la conservation de leurs habitats naturels en réalisant des études scientifiques et des programmes de sensibilisation dans le but de protéger les oiseaux en Tunisie, en plus L’AAO participe à des programmes scientifiques régionaux et internationaux visant la protection de l’environnement et la conservation de la biodiversité mondiale.