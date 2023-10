Le centre de camping de Beni Mtir vivra du 13 au 15 octobre 2023 au rythme de la première édition du Festival international de la photographie et de la nature.

Organisé à l’initiative de l’association “Les amis des maisons de la culture” avec le soutien notamment du ministère des affaires culturelles et la maison de la culture de Beni Mtir, ce festival auquel participent des photographes de Tunisie, Italie, Irak, Algérie et d’Egypte a pour ambition de promouvoir les richesses naturelles et le patrimoine culturel local et d’encourager le tourisme écologique dans la région.

Au programme de cette édition de lancement, figurent une série d’ateliers animés par les différents participants ainsi que des expositions photographiques.

Des prix seront attribués aux meilleures productions photographiques présentées dans le cadre du concours “Images de Beni Mtir”.