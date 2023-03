La production des extraits de plantes médicinales et aromatiques en Tunisie s’élève à 10 mille tonnes, alors que la production d’huile de romarin représente 41% du total des huiles aromatiques produites à l’échelle nationale, a indiqué le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Abdelmonem Belati, samedi, à Djerba, lors de l’ouverture du 6e Forum international sur les plantes médicinales et aromatiques.

Les huiles d’agrumes occupent le 2è rang, soit 38% du total de la production tunisienne des huiles aromatiques, a encore noté Belati, ajoutant que la France est le premier client de la Tunisie dans ce domaine, suivie par les Etats-Unis d’Amérique et Japon.

Le ministre a souligné, également, l’importance de ces plantes, dont l’usage ne se limite plus à la fabrication de médicaments, mais s’étend aux industries cosmétiques et agroalimentaires.

Organisé à l’initiative de l’Institut des zones arides de Médenine, le forum qui regroupe plus de 300 participants venant de 20 pays, est une occasion pour faire connaitre les dernières recherches dans le domaine, et renforcer les liens entre le chercheur et l’industriel, ainsi que d’assurer un partage d’expériences et d’expertises régionales et internationales entre les différents participants.