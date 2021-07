Le directeur général de la promotion sociale au ministère des Affaires sociales, Sami Belghith, a indiqué que la liste nominative des bénéficiaires de l’aide exceptionnelle dans le cadre du prêt de la Banque mondiale (300 millions de dollars) est presque achevée et le ministère attend le décaissement du prêt de la part du donateur.

Auditionné, jeudi, par la commissions parlementaire de la santé et des affaires sociales et celle des droits et libertés, le responsable a fait savoir que 3 catégories sont concernées par cette aide exceptionnelle. Il s’agit des catégories démunies inscrites au système de sécurité sociale, celles à faible revenu (environ 400 à 430 mille familles) et les personnes touchées par la pandémie du coronavirus. Il a annoncé que le ministère est en train de mettre la dernière touche à une stratégie de communication dans les médias nationaux et sur le site Internet du ministère dans le but d’orienter les bénéficiaires.

Les postulants seront informés par SMS de l’acceptation ou du refus de leurs demandes et des procédures à entreprendre pour bénéficier de ces aides dans le cadre du respect du protocole sanitaire. Il a souligné que le ministère a tenu à mettre à jour sa base de données et à effectuer les recoupements régulièrement pour éviter les erreurs.

Il est à noter que l’assemblée des représentants du peuple a approuvé, le 8 juin 2021, un accord de prêt de la Banque mondiale, d’une valeur de 300 millions de dollars, pour faire face aux répercussions de la pandémie du Coronavirus.