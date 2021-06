La Tunisie participe, du 30 juin au 02 juillet 2021, au forum “Génération égalité” qui se tient à Paris en France. Elle y est représentée par sa ministre de la Femme, Imen Zahouani Houimel, qui présentera la stratégie tunisienne pour la réalisation de l’égalité du genre au cours des cinq prochaines années, lit-on dans un communiqué publié par le ministère.

La Tunisie est le seul pays arabe à présider l’une des coalitions de travail créées dans le cadre de cette initiative internationale. Cette coalition ” technologies et innovation au service de l’égalité du genre ” réunit des représentants de la Finlande, de l’Arménie, du Rwanda et du Chili entre autres.

Ses travaux sont axés sur la lutte contre la violence numérique à l’égard des femmes, l’autonomisation économique des femmes et l’incitation des filles à s’orienter vers les filières techniques et technologiques et ce, dans le cadre d’une feuille de route pour la période 2021-2026.

Lors du forum, les participants (responsables gouvernementaux et d’organisations internationales) présenteront leurs stratégies pour la réalisation de l’égalité entre les deux sexes.