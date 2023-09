Les chercheuses et universitaires ayant participé vendredi à une conférence scientifique intitulée “le rôle de l’image dans l’égalité de genre dans le secteur de la santé” ont convenu à l’unanimité de la nécessité de sensibiliser aux droits des femmes à la santé, dont notamment le droit à la santé reproductive à travers le cinéma et les multimédias et de mettre fin aux stéréotypes et normes sociales qui entravent l’accès des femmes aux prestations sanitaires.

La directrice générale du centre de recherches, d’études, de documentation et d’information sur la femme (CREDIF) Thouraya Belkahia a indiqué que cette conférence, organisée par le CREDIF en collaboration avec le bureau du fonds des nations unis pour la population et le festival international du film éducatif a pour objectif de sensibiliser aux droits des femmes à la santé et à garantir l’égalité des chances entre les citoyens.

La chercheuse en biologie Sonia Harzallah a souligné au cours de son intervention à cette conférence, que les études médicales et les essais cliniques étaient pratiquées auparavant sur les hommes et généralisées sur les autres personnes.

“Ces pratiques ont eu pour conséquences, la détérioration de la santé des femmes, entrainant parfois la mort, en raison des difficultés de dépistage de la maladie, notamment pour les maladies cardiovasculaires qui varient d’une personne à une autre” a-t-elle ajouté.

De son côté l’assistante hospitalo-universitaire à l’hôpital Fatouma Bourguiba et spécialiste en médecine préventive Sirine Ben Nasrallah a relevé que le service de médecine préventive de cet hôpital a réalisé en collaboration avec les étudiants de l’institut supérieur des arts et métiers à Mahdia plusieurs vidéos de sensibilisation sur l’allaitement naturel, les dangers du tabagisme et le cancer du sein, précisant que ces vidéos seront diffusées en boucle sur les écrans des dispensaires de Monastir et les centres de protection de la mère et l’enfant y relevant.

Par ailleurs, le fondateur du festival international du film éducatif Salim Ouertani a souligné le rôle du cinéma dans l’éducation des jeunes et la sensibilisation à leurs droits d’accès aux prestations sanitaires.

Il a affirmé que la 4e session du festival international du film éducatif se tiendra du 28 au 30 septembre courant à la cité de la culture à Tunis en présence d’environ 900 participants venus de 87 pays, ajoutant que 55 films et spots de sensibilisation ont été sélectionnés sur des thèmes relatifs à la santé, le genre social et les normes sociales et la santé mentale.