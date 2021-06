Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, a reçu, dans la soirée de jeudi 24 juin 2021 au Palais du gouvernement à La Kasbah, le ministre libyen de l’Industrie, Ahmed Ali Abou Hissa, en marge de sa visite en Tunisie, accompagné d’une délégation d’hommes d’affaires libyens.

Mechichi a appelé, à cette occasion, à impulser les relations bilatérales tuniso-libyennes, dans les différents secteurs d’activité, soulignant l’impératif de mettre en application ce qui a été convenu lors de la rencontre qu’il a eue, récemment à Tripoli, avec le Premier ministre du gouvernement d’unité nationale, Abdelhamid Dbaiba.

Il a noté, dans ce cadre, que tous les moyens et les facilités seront mis à la disposition des investisseurs des deux côtés, afin de parvenir à assurer un jumelage économique entre les deux pays et conquérir des marchés européens et d’autres marchés prometteurs.

De son côté, le ministre libyen a fait part de la volonté de son pays de tirer profit de l’expertise tunisienne dans le domaine de l’industrie, notamment dans les filières de la recherche industrielle et des centres d’appui industriel.