Les investissements déclarés dans le secteur industriel ont régressé de 25,6%, à 987,7 millions de dinars (MD), durant les cinq premiers mois 2021, selon les dernières statistiques, publiées par l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’lnnovation (APII).

Pourtant, le nombre de projets déclarés a augmenté de 25,8%, pour atteindre 1424 projets.

Ces projets permettront la création de 19 731 postes d’emplois.Il est à noter que 58% des investissements déclarés, à fin mai 2021, concernent des actions d’extension et de renouvellement de matériel.

En fait, les investissements dédiés à la création de nouveaux projets ont chuté de 40%, pour ne pas dépasser les 416,5 MD.

Par ailleurs, les investissements déclarés dans les industries totalement exportatrices ont enregistré une augmentation de 39,9%, notamment dans les activités des industries agroalimentaires, mécaniques et électriques, chimiques et du textile et de l’habillement.

En revanche, les investissements destinés aux industries dont la production est orientée vers le marché local ont régressé de 44%, au cours des cinq premiers mois de l’année 2021.

L’APII a fait savoir aussi que les investissements industriels à 100% étrangers et en partenariat ont baissé de 29%, et ceux orientés vers les zones de développement régional ont régressé de 19,7%.

Le nombre de projets bénéficiaires de la prime d’investissement au titre du développement régional, à fin mai 2021, s’est élevé à 106 projets, pour un investissement total de 285,2 MD. Ils ont mobilisé une prime d’investissement de l’ordre de 38,7 MD. Ces projets vont permettre la création de 4 422 postes d’emplois.