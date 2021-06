La nouvelle vague du cinéma tunisien sera mise à l’honneur à la 32e édition du Festival du Film arabe de Fameck – Val de Fensch (France) qui aura lieu du 6 au 17 octobre 2021.

L’édition 2021 est programmée dans son format habituel, alors que l’appel à film est ouvert jusqu’au 15 juillet prochain sur la plateforme du festival à l’adresse suivante : https://www.cinemarabe.org/

” Depuis 2011, le cinéma tunisien est en plein renouveau et accueille une génération de cinéastes talentueux dont les films sont aujourd’hui distingués par les plus grands festivals du monde “, lit-on dans la newsletter du festival.

“Des noms qui incarnent cette nouvelle vague en plein épanouissement sur laquelle le festival du film arabe de Fameck – Val de Fensh posera son regard cette année”.

Le film ” Un Fils ” écrit et réalisé par Mehdi Barsaoui figurera dans la sélection officielle du Fameck. Ce long-métrage de fiction est une coproduction tuniso-française. Depuis sa sortie en 2020, le film cumule les prix en remportant plusieurs distinctions dans divers festivals d’envergure régionale et internationale.

Rappelons que des films pour des cinéastes comme Khaouther Ben Hania, Ridha Behi ont figuré dans la sélection officielle des précédentes éditions du festival.

Outre le focus sur la Tunisie, les organisateurs annoncent une quarantaine de films en sélection, en grande majorité de production récente (longs et courts métrages, documentaires) en plus de rétrospectives.

En attendant le programme complet qui sera dévoilé le 21 septembre, le festival annonce une sélection de ” films prometteurs et audacieux avec une diversité générationnelle, thématique et artistique qui caractérise le cinéma du monde arabe “.

La programmation regroupe plus de 110 projections sur dix jours embrassant la production de pays comme le Maroc, l’Algérie, la Tunisie, l’Egypte, la Jordanie, la Syrie, la Palestine, l’Irak, le Liban, etc. Plusieurs distinctions sont remises lors du palmarès : Grand Prix, Prix du Jury Jeunes, Prix du Jury Presse, Prix du Public, Prix du Documentaire et Prix du Court Métrage.

La sélection hors compétition, ” Ouverture sur le monde”, réunit des films produits par des pays en dehors de la région arabe mais qui y sont liés par les thématiques qu’ils traitent.