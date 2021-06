Des spectacles en provenance de 6 pays sont au menu de la 4ème édition du Festival international du Cirque de la Rue prévue du 24 au 29 juin 2021 dans plusieurs villes de la république.

Cet événement annuel est organisé par l’association Paparouni, en partenariat avec le ministère des Affaires Culturelles, le ministère du Tourisme et de l’Artisanat et les délégations régionales aux Affaires Culturelles de six gouvernorats.

Un point de presse a été organisé, mardi, à la maison de la culture Ibn Rachiq à Tunis, pour présenter le programme de cette édition qui se tiendra dans une conjoncture sanitaire délicate. Les organisateurs ont prévu un programme assez varié pour cette édition qui se tiendra dans le respect des protocoles sanitaires.

Haythem Kasdaoui, président du festival international du Cirque de la Rue a souligné que l’art du cirque en Tunisie a besoin d’un cadre législatif. Il a lancé un appel pour l’introduction de cette forme d’art dans le projet de loi portant sur le statut de l’artiste et des métiers de l’art.

Le festival verra la participation d’artistes chiliens, colombiens, italiens, français, suédois et tunisiens qui se produiront dans divers spectacles de rue prévus à Ben Arous, au Kef, Manouba, à Sousse, à Tunis et à Zaghouan.

Le démarrage est prévu devant le théâtre National, à Tunis avec un spectacle de 80 mn alors que la clôture aura lieu à Zaghouan.

Les différentes régions, où se déroulera le festival, accueilleront des ateliers sur l’art du Cirque qui seront organisés sous la direction d’artistes étrangers.

Créé en 2018, le Festival international du Cirque de la Rue oeuvre à la diffusion des arts du cirque auprès du public Tunisien et en région arabe. Il fait la promotion d’un nouveau cirque qui coupe avec l’image traditionnelle d’une arène avec des acrobates, dompteurs et jongleurs.

Cette manifestation essaye aussi de donner une meilleure visibilité pour cet art à travers un groupe de jeunes motivés qui suivent les dernières tendances internationales en matière du cirque contemporain.