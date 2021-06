Le président de la République, Kais Saied, a chargé le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi, de conduire la délégation tunisienne aux travaux de la Ligue arabe à Doha (Qatar).

Jerandi prendra part à la réunion de concertation des ministres arabes des Affaires étrangères et à la session extraordinaire du Conseil de la Ligue arabe convoquée par l’Egypte et le Soudan, pour se focaliser sur l’affaire du ” barrage de la Renaissance ” source de tensions entre ces deux pays d’une part, et l’Ethiopie de l’autre.

Le ministre assistera, également, à la première réunion de la commission ministérielle qui sera consacrée aux mesures devant être prises, de concert, pour soutenir la cause palestinienne.

Il aura une série d’entretiens avec ses homologues arabes en plus du secrétaire général de la Ligue arabe.

Kais Saied a notamment insisté sur la nécessité d’apporter tout le soutien nécessaire au peuple palestinien et à œuvrer au développement de l’action arabe commune et des liens avec tous les pays arabes.

A rappeler que Jerandi s’est dernièrement entretenu par téléphone avec ses homologues algérien, libyen et égyptien sur des questions régionales et internationales d’intérêt commun, en particulier celles figurant à l’ordre du jour de la réunion des ministres arabes des Affaires étrangères.

L’Egypte et le Soudan estiment que la construction par l’Ethiopie d’un barrage sur le Nil bleu, le plus grand projet de production de l’énergie hydroélectrique en Afrique, menace leur approvisionnement en eau. Jusque là toutes les tentatives de réconciliation et d’entente entre les trois parties ont été vouées à l’échec.