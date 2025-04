La conjoncture internationale actuelle risque de s’enliser vers une nouvelle guerre froide aussi grave que la précédente enclenchée fin des années 1940 et qui a pris fin début les années 90, a prévenu le secrétaire général de la ligue des Etats Arabes, Ahmed Aboul Ghiet.

« Tellement très sensible, qu’elle nécessite de faire preuve d’un surcroît de vigilance et de prudence », a-t-il encore averti.

S’exprimant, mercredi, lors d’un colloque organisé au siège de l’Académie diplomatique internationale à Tunis, consacré à la sempiternelle question de l’action arabe commune, Aboul Ghiet a rappelé les étapes-phare qui ont marqué le long périple de la Ligue des Etats arabes depuis sa création en 1945 jusqu’à nos jours, ajoutant que la mission initiale de cette organisation était selon ses fondateurs d’œuvrer à promouvoir une étroite et meilleure coordination des politiques interarabes.

Aboul Ghiet a saisi l’occasion pour passer en revue les actions engagées par la Ligue depuis sa création en faveur de la consolidation de l’action arabe commune et la défense des causes arabes à l’heure des mutations régionales et internationales.

Revenant sur la situation dans les pays arabes, le secrétaire général a regretté de voir ces pays endurer de rudes épreuves de leur histoire, soulignant que la Tunisie est parvenue à transcender ses crises en 2011, 2012 et 2013 à la faveur des choix et orientations du feu président Habib Bourguiba, centrés autour du primat de la pensée, de l’éducation et de l’enseignement.

« Un citoyen instruit ne peut nullement se laisser prendre au piège », a-t-il fait savoir, affirmant que « la Tunisie a bel et bien emprunté la bonne et juste voie ».

Evoquant la cause palestinienne, Abou Ghiet s’est exprimé sur un ton confiant, assurant que par-delà les atrocités criardes commises par la machine de guerre sioniste, celle-ci ne parviendra jamais à faire table rase de la présence du peuple palestinien.

Intervenant lors de ce colloque, le ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a mis en avant la contribution de la Tunisie à l’action arabe commune ainsi que son activisme diplomatique au sein de la Ligue des Etats arabes.

Plus besoin de rappeler qu’au fil des décennies, la Tunisie n’a cessé d’œuvrer à ce que le projet panarabe demeure un rempart inexpugnable face aux crises et aux soubresauts que connaît le monde arabe, a-t-il dit, passant en revue les efforts généreux et les innombrables initiatives propulsées par notre pays en vue réformer l’action de la Ligue et défendre les causes de la nation arabe, dont en premier lieu la juste cause palestinienne.

Il a à ce propos réaffirmé la ferme et inflexible position de principe la Tunisie, gouvernement et peuple, en faveur du soutien du peuple palestinien dans sa lutte pour le recouvrement de tous ses droits légitimes et imprescriptibles, dont en premier lieu, l’établissement de son Etat indépendant et souverain sur l’ensemble de son territoire, avec pour capitale la ville sainte d’Al-Qods.