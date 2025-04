Le ministre des Affaires étrangères, de l’Immigration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a reçu, mardi, le secrétaire général de la Ligue des Etats arabes, Ahmed Aboul Gheit, qui effectue une visite de travail en Tunisie les 15 et 16 avril courant.

La visite d’Aboul Gheit survient à l’occasion de l’accueil par la Tunisie des réunions de coordination entre la Ligue des Etats arabes et les différents centres et organisations arabes spécialisées, cite un communiqué du département des Affaires étrangères.

Lors de cet entretien, Nafti a mis l’accent sur l’importance majeure qu’accorde la Tunisie à la dimension arabe dans sa politique étrangère et son engagement inlassable à contribuer activement au développement des mécanismes de coopération avec les structures et les organismes relevant de la Ligue des Etats arabes.

Il a également réitéré l’importance qu’accorde la diplomatie tunisienne au rôle du centre de la Ligue à Tunis dans le renforcement de la coordination entre les différentes structures relevant de la Ligue dont le siège se trouve à Tunis et qui œuvrent dans les domaines de la culture, des médias, des technologies de la communication et de l’énergie atomique.

Par ailleurs, le ministre a rappelé la symbolique que revêt cette réunion qui, a-t-il dit, s’inscrit dans le cadre de la célébration du du 80e anniversaire de la création de la Ligue des Etats arabes en 1945.

Pour sa part, le secrétaire général de la Ligue des Etats arabes a saisi l’occasion pour saluer les efforts ainsi que les initiatives lancées par la Tunisie au service de l’intégration arabe et de la concrétisation des aspirations des peuples arabes à la coopération, à l’entraide et à la solidarité.

La réunion a en outre permis aux deux parties de débattre des échéances arabes à venir et les derniers développements survenus sur la scène régionale, dont en premier lieu la question palestinienne.

A ce propos, Nafti a rappelé la position de principe et constante de la Tunisie aux différents au double plan officiel et populaire pour soutenir le peuple palestinien frère dans sa lutte pour le recouvrement de tous ses droits légitimes et imprescriptibles, notamment l’instauration de son Etat indépendant et souverain sur l’ensemble du territoire de la Palestine, avec pour capitale la ville sainte d’Al-Qods.