“Energies renouvelables enjeux et opportunités “, tel est le thème d’une conférence-débat qui se tient samedi 12 juin à Tozeur à l’initiative de la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (CONECT)

Cette conférence-débat, qui s’inscrit selon les organisateurs, dans le cadre de l’encouragement des investissements dans les énergies renouvelables, sera précédée par une visite à la centrale photovoltaïque Tozeur 2, “en vue de permettre de mieux comprendre les différentes phases de sa réalisation”.

Une trentaine de chefs d’entreprises du secteur privé, du secteur bancaire et des opérateurs dans le secteur de l’énergie sont attendue à cette conférence dont le programme comprend des interventions des responsables de la BEI (Banque européenne d’investissement et de la CDC (Caisse des dépôts et des consignations), selon la CONECT.