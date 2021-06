La Fédération nationale des communes tunisiennes (FNCT) appelle les représentants des autorités locales à respecter les mesures et réglementations en vigueur, mettant en garde contre les excès de pouvoir et l’utilisation des ressources des municipalités à des fins non prévues par la loi.

La Fédération refuse de voir les municipalités et ses ressources humaines et matérielles impliquées dans des questions sans intérêt les détournant de leur vraie mission.

Après avoir rappelé les derniers événements survenus dans les municipalités de Jedliane (Kasserine) et Le Kram (Tunis), la Fédération affirme, dans une déclaration, son entière solidarité avec les employés de radio Shems FM et son soutien inconditionnel à la liberté de l’information et de l’expression.

La FNCT dénonce des agissements contraires à l’éthique du travail municipal et qui portent atteinte à l’intégrité physique des citoyens et exhorte au respect des institutions publiques. Elle assure toutefois, son engagement à défendre les droits de ses adhérents dans le cadre de la loi.

Jeudi, des agents de la municipalité du Kram ont investi le siège de radio Shems FM avec des camions-bennes de ramassage des ordures ménagères et agressé physiquement et verbalement les employés. Une réaction au contenu aux propos du présentateur de l’émission quotidienne ” La Matinale ” où il avait critiqué la fermeture, par un groupe de personnes sans uniforme, du local d’un citoyen pour avoir publié des photos critiquant le travail de la municipalité

A noter aussi qu’une vidéo publiée sur les réseaux sociaux et attribuée au maire de Jedliane montre ce dernier à bord d’une voiture de service foncer sur un individu qui serait son frère.