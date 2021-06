La ministre de la Justice par intérim, Hasna Ben Slimane, a participé, mercredi 9 juin 2021 en visioconférence, aux travaux de la 67e session du bureau exécutif du Conseil des ministres arabes de la justice.

A cette occasion, elle a souligné la nécessité de promouvoir la coordination au sujet des questions arabes d’intérêt commun.

Citée dans un communiqué du département de la Justice, Ben Slimane a salué les efforts fournis par le Centre arabe de recherche juridique et judiciaire, qui siège à Beyrouth au Liban, dans l’élaboration d’études et l’organisation des conférences et ateliers de travail à grande échelle.

Au cours de cette rencontre virtuelle, plusieurs décisions et propositions avancées par les participants ont été adoptées. Les travaux ont été également couronnés par l’élection de l’Etat de Koweït à la tête du bureau exécutif du conseil des ministres arabes de la justice.