Reconnu mondialement, Hohmann supervisera l’offre créative de la région à travers les cinq capacités principales de Memac Ogilvy.

Till revient chez Memac Ogilvy après avoir conduit le groupe à être reconnu comme l’agence créative numéro un de la région par Dubai Lynx en 2010.

Hohmann apporte l’expérience de marchés de premier plan, dont Londres, Munich et Singapour, entre autres.

Memac Ogilvy a nommé le créatif mondialement reconnu Till Hohmann comme nouveau directeur de la création pour la région MENA. Hohmann rejoint l’agence après avoir été son directeur exécutif de la création aux EAU de 2007 à 2010..

Hohmann sera chargé de réunir les cinq compétences principales du groupe en une seule offre créative moderne. Il se consacrera à une croissance durable et innovante pour les principaux clients dans les domaines de la publicité, des marques et du contenu, de l’expérience, des relations publiques, de la santé et de la croissance et de l’innovation, dans toute la région MENA.

Hohmann entre en fonction après avoir travaillé chez Geometry et après avoir transformé et lancé la société de commerce créatif sous VMLY&R COMMERCE en tant que directeur de la création pour la région EMEA. Il supervisera le produit créatif des 13 bureaux de Memac Ogilvy sur 11 marchés.

Cette annonce réaffirme l’engagement de Memac Ogilvy à être le partenaire le plus efficace de ses clients pour leur croissance, la créativité étant la pierre angulaire de cette offre.

Au cours de son mandat précédent, M. Hohmann a contribué à la mise en place d’offres innovantes, numériques, de marque et sociales, à la restructuration du produit créatif de l’agence et à la stimulation d’une croissance importante au milieu de la récession mondiale. Memac Ogilvy est devenue l’une des agences les plus performantes de la région au cours de ces années et a été nommée Agence de l’année au Lynx 2010.

Depuis lors, Hohmann est devenu l’un des meilleurs talents créatifs au monde, obtenant de nombreuses récompenses mondiales avec Grey, JWT, WPP, VMLY&R Commerce, l’agence munichoise Serviceplan Campaign 1 GmbH et d’autres, à Londres, Berlin, Hambourg, Singapour et sur d’autres marchés.

“Till croit au pouvoir des idées façonnées différemment. Des idées qui définissent l’activité et conduisent au changement. Le genre d’idées pour lesquelles le groupe Ogilvy est réputé dans le monde entier”, a déclaré David Fox, Chief Executive Officer de Memac Ogilvy.

“Depuis qu’il a quitté ces rivages il y a plus de dix ans, il est devenu l’un des créatifs les plus remarquables au monde, livrant des travaux pour de nombreux secteurs et étant reconnu lors des plus prestigieuses remises de prix du secteur dans le monde entier. Il a fait ses preuves en tant que leader et expert en matière de croissance pour les clients, non seulement sur le plan financier, mais aussi sur le plan de la responsabilité, de la durabilité et de la culture.”

Till Hohmann a ajouté : “La région MENA est l’une des plus diverses, uniques et intéressantes au monde. L’ambition des marques de faire de nouvelles choses, d’être à la tête de leurs industries et de se connecter avec leurs populations jeunes et passionnées m’a toujours inspiré. Je suis ravi d’être de retour. Le travail que Memac Ogilvy accomplit dans la région, associé au mandat mondial du groupe, rendait cette opportunité impossible à refuser. Je suis impatient de travailler avec notre incroyable série de clients, ainsi qu’avec nos talents en plein essor, sous la direction de Foxy.”

Hohmann remplace Juggi Ramakrishnan, qui a occupé le poste de directeur de la création pendant trois ans.

A propos de Memac Ogilvy :

Memac est née en 1984 lorsque Edmond (Eddie) Moutran a fondé la société à Bahreïn en 1984, et elle est devenue une partie du réseau Ogilvy en 1998.

Ogilvy est un réseau créatif intégré primé qui donne de l’importance aux marques pour les entreprises du Fortune Global 500 ainsi que pour les entreprises locales à travers plus de 120 bureaux dans 83 pays, dont 13 bureaux au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. La société crée des expériences, du design et des communications qui façonnent chaque aspect des besoins d’une marque par le biais de cinq capacités principales : Publicité et Marque, Expérience, RP et Influence, Santé et Bien-être, et Croissance et Innovation.

