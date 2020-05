A l’occasion de l’Aïd, Judy, leader Tunisien de l’eau de Javel, des détergents multi-usages et des produits d’entretien ménager nous propose de retrouver l’empreinte de nos souvenirs d’enfance.

Qui de nous n’a pas été pris de douce nostalgie en réécoutant la chanson publicitaire « Jena l’Aid, Mahla l’Aid » des années 80, les rires d’enfants gais et joyeux ainsi qu’à la vue du singe, figure emblématique de Judy ?

Innovante tout en restant fidèle à elle-même, cette marque toujours proche de ses clients, nous rappelle l’importance de préserver notre patrimoine culturel, les habitudes et les traditions de l’Aïd.

Judy a souhaité saluer la bravoure, le sens du devoir et celui de la conscience collective des Tunisiens, qui ont su surpasser les moments difficiles du confinement. Et malgré les circonstances actuelles ardues, ils sont restés unis. Cette marque Tunisienne dont la principale force est le capital humain, va nous honorer par un spot publicitaire aussi attrayant et familier qu’autrefois.

Conçu avec beaucoup d’affection, le nouveau spot de Judy réveillera en nous des émotions positives de nostalgie et ravivera de jolis souvenirs. Des moments de vie en famille, d’amitié, d’union, de joie et d’authenticité. Un spot au doux parfum de nos belles années passées.

Ce spot permettra également aux plus jeunes, à la nouvelle génération de mieux connaitre l’histoire de la marque, de partager des moments forts avec leurs parents et d’échanger un héritage émotionnel transmis par Judy.

A cette occasion, Judy vous souhaite une joyeuse fête de l’Aïd et vous invite à visiter sa page Facebook https://www.facebook.com/JudyTunisie. Des cadeaux, des jeux, des challenges et plusieurs surprises vous y attendent.

Tentez votre chance, soyez nombreux à participer…