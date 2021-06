En cette période de crise économique aiguë due à la Covid-19, le mois de Ramadhan, période de consommation de pointe, a été une précieuse opportunité pour booster le secteur de la publicité.

Selon des statistiques fournies par Media Scam, les annonceurs ont investi, au cours du mois Saint, environ 92 millions de dinars (MDT), dont 75% provenant du secteur privé.

Ce joli pactole a profité à hauteur de 75 MDT aux chaînes de télévision, 11 MDT aux spots et affiches publicitaires, 4,6 MDT aux radios, mais seulement 290 000 dinars à la presse écrite.

Six chaînes ont raflé les gros lots, avec dans l’ordre, El Hiwara Ettounsi, Nessma, Attessaa, Carthage+, Hannibal et El Wtaniya.

Les produits les plus promus sont essentiellement des produits alimentaires (laitages, fromage, produits céréaliers, œufs, viande de poulet…). Ils ont accaparé à eux seuls 40 MDT. Viennent ensuite les prestations de téléphonie mobile et bancaires avec respectivement 11 MDT et 8 MDT.

Les principaux annonceurs sont Délice Danone (agroalimentaire), les opérateurs de télécom (Ooredoo, Tunisie Telecom…) et la grande distribution.

