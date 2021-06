Un nouveau programme d’assistance technique dénommé ” Start Maghreb ” pour aider les start-up basées en Tunisie, en Algérie, en Libye et au Maroc à croître et à se développer à travers l’Afrique du Nord, a été lancé jeudi 3 juin 2021 par la Société financière internationale (SFI ou IFC en anglais), principale institution de développement (du Groupe de la Banque mondiale) axée sur le secteur privé dans les pays émergents.

Le programme Start Maghreb rassemble des start-up, des incubateurs, des accélérateurs, des investisseurs, des institutions publiques et des bailleurs de fonds, afin de partager des connaissances, d’identifier les points de blocage et de trouver des solutions pour favoriser le développement de ces jeunes entreprises, indique l’IFC sur son site Web.

Les entrepreneurs et les start-up occupent une place importante dans les économies du Maghreb : ils contribuent à l’innovation, à la création d’emplois et à la croissance. Mais l’écosystème dans lequel ils évoluent n’est pas assez développé et les start-up font face à un certain nombre de difficultés, que ce soit pour trouver des marchés, lancer de nouveaux produits ou pour accéder au financement.

Le directeur d’IFC pour le Maghreb, Xavier Reille, estime que ” les jeunes du Maghreb sont parmi les plus innovants au monde. Ils l’ont démontré en créant de nombreuses start-up qui répondent aux besoins de leurs communautés. Notre nouveau programme va permettre de renforcer le développement des start-up à travers la région et de stimuler la coopération régionale et la création d’emplois”.

L’initiative reposera sur une série de dialogues public-privé et mettra en œuvre des programmes ciblés pour répondre aux besoins des start-up, explique-t-il.

L’objectif de Start Maghreb est d’aider les start-up opérant dans ces quatre pays à accéder à de plus grands marchés à travers le Maghreb et à créer, ainsi, davantage d’emplois et d’opportunités pour les jeunes de la région.

Ce programme vise, également, à faciliter une plus grande intégration régionale pour les start up, il permettra de développer de nouveaux partenariats avec des bailleurs de fonds et créer des synergies pour promouvoir l’écosystème des start-up à travers le Maghreb.

Au cours de l’exercice 2020, la Société financière internationale, membre du Groupe de la Banque mondiale, a investi 22 milliards de dollars (60,28 milliards de dinars) dans des sociétés privées et dans des institutions financières dans des pays en développement, mobilisant ainsi les capacités du secteur privé pour mettre fin à l’extrême pauvreté et promouvoir une prospérité partagée.