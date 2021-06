La Tunisie sera l’invité d’honneur à la journée à la francophonie numérique, qui sera organisée par le Mouvement des entreprises de France (Medef), lors des “Rencontres des entrepreneurs de France” (REF), prévues en août prochain, à Paris, a annoncé, jeudi 3 juin 2021 à Tunis, le président délégué du Medef, Patrick Martin.

Martin a fait cette annonce lors de la rencontre économique Tuniso-Française, tenue au siège de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA), sur la thématique “Partenariat tuniso-français pour une plateforme d’innovation régionale”.

“Cette journée sera l’occasion de mobiliser les partenaires et les entreprises pour prendre part au 8e Sommet de la francophonie que la Tunisie accueille les 20 et 21 novembre prochain à Djerba, a indiqué le président de l’UTICA, Samir Majoul.

Il a, à cet égard, rappelé qu’un forum économique réunissant les patronat des pays francophones sera organisé, à l’occasion de ce sommet, affirmant l’engagement de la Tunisie en matière de francophonie économique.

“Ces rencontres économiques francophones portées et partagées par l’ensemble des patronats et entreprises francophones seront au rendez-vous pour l’impulsion et le développement des affaires”, a-t-il encore déclaré, soulignant que “la langue française est un passeport pour l’accès à une zone économique francophone”.