La première édition du Concours national des jeunes chefs de moins de 27 ans “Tunisian Talented Young Chefs”, organisé par l’Association mondiale de la gastronomie, chaîne des rôtisseurs, bailliage de Tunisie, a été lancée, mercredi 2 juin 2021, et vise la sélection d’un jeune chef tunisien pour représenter la Tunisie à la finale internationale qui se déroulera du 22 au 27 septembre 2021 à Paris.

Lors d’une conférence de presse tenue mercredi, à Tunis, le représentant de la Chaîne en Tunisie, Ezzedine Chaieb, a présenté les phases de déroulement la compétition nationale, indiquant que la Tunisie sera le premier pays arabe africain à participer à une compétition internationale d’une telle envergure depuis la création de la Chaîne durant les années 60.

Il a souligné que ce concours permettra de mettre en valeur l’art culinaire tunisien, de promouvoir la culture et le tourisme nationaux et de valoriser le patrimoine national immatériel et les compétences nationales en matière de gastronomie.

De son côté, le président du Jury, Rafik Tletli, a présenté les critères de sélection retenus dans le cadre du concours national, annonçant, le lancement des inscriptions sur la plateforme électronique dédiée à l’évènement, pour sélectionner 6 jeunes chefs diplômés et possédant un minimum de deux ans, d’expérience pour participer à la compétition nationale.

Pour lui, ” cet événement offre aux jeunes chefs la possibilité de démontrer leurs compétences culinaires dans un environnement concurrentiel et de mettre en valeur les compétences nationales dans ce domaine, dont la majorité ont choisi de quitter le pays vers les pays du Golfe, notamment en l’absence d’encadrement en Tunisie “.

Le concours se tiendra le 23 juin 2021 avec la présence de 9 membres de Jury de dégustation et 3 membres de jury technique. Une deuxième conférence de presse est prévue pour le 23 juin 2021, pour annoncer le gagnant parmi les 6 candidats retenus.

Le but de ce concours est d’encourager et de promouvoir l’expertise culinaire des jeunes chefs dans la tradition de la chaîne des rôtisseurs en les exposant à un environnement compétitif avec leurs pairs et mettant en valeur leur talent et leur créativité sur la scène internationale.