Les préparatifs du Sommet de la Francophonie, prévu en novembre prochain à Djerba, vont bon train et des délégations de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) ont visité l’île et pris connaissance des dispositions prises afin d’assurer le succès de ce rendez-vous. C’est ce qu’a affirmé, lundi 31 mai 2021, le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi, en réponse à une question du député Mabrouk Korchid (Bloc national) au sujet des déclarations du président de la République selon lesquelles certaines parties tenteraient de compromettre la tenue de ce Sommet en Tunisie.

Jerandi a, dans ce sens, rappelé que les relations diplomatiques entre la Tunisie et les pays africains membres de l’OIF sont ” continues ” et ” n’attendent pas d’occasions spéciales pour être renforcées “.

S’agissant des revendications de Tunisiens résidant à l’étranger qui se sont vus refuser l’octroi de passeports en raison de soupçons ou de procès intentés à leur encontre en Tunisie, le ministre a indiqué que ces décisions seront réexaminées et qu’il était ” illogique de priver un Tunisien de son passeport alors qu’il a tous ses papiers et travaille légalement dans son pays de résidence “.

Il a, en outre, précisé que tout citoyen tunisien résident à l’étranger qui ne peut disposer de passeport ” n’est pas privé de rentrer en Tunisie puisqu’il se voit délivrer un laissez-passer “.

Lors de sa récente visite officielle en France, le président Saïed a rencontré le 17 mai la présidente de l’OIF, Louise Mushikiwabo. L’entretien avait porté sur les préparatifs en cours du Sommet de la Francophonie et de la coordination entre la Tunisie et l’Organisation dans ce domaine. Le président de la République avait alors réaffirmé la détermination de la Tunisie a organiser le Sommet à la date prévue.

Le 18e Sommet de la Francophonie se tiendra les 20 et 21 novembre 2021 à Djerba. Le rendez-vous avait été auparavant reporté à deux reprises (décembre 2020, puis mars 2021) en raison de la crise sanitaire mondiale.