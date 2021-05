La troisième édition des Journées chorégraphiques de Carthage “Carthage Dance” qui sera 100 pour cent digitale se tiendra du 5 au 12 juin 2021 et sera dédiée à la mémoire de la militante disparue Zeineb Farhat.

Les spectacles seront diffusés gratuitement sur le site web du festival www.carthagedance.gov.tn et sur les réseaux sociaux facebook et youtube.

Créé en Juin 2018, le festival Carthage Dance a été placé depuis l’édition fondatrice sous le signe de l’engagement. Sa devise annonçait sa vision artistique, éthique et politique : ” Pas de danse sans dignité des corps “. Carthage Dance se veut un lieu de création, de réflexion et de partage, un espace qui se veut libre, citoyen et engagé.

Lancé en vue de contribuer à former et accompagner un public tunisien pour la danse et l’art chorégraphique et a renforcer une culture de l’art chorégraphique en Tunisie, Carthage dance est une occasion pour familiariser le public avec les productions artistiques locales et internationale et pour permettre une dynamique d’échanges sur la danse et le rôle du corps dans l’émancipation du citoyen.

Dans sa programmation, le festival s’emploie à diffuser des œuvres de qualité à un public très varié et de tout âge.

Les Journées Chorégraphiques de Carthage comportent en habitude trois volets : la programmation artistique internationale et la mise en valeur de la scène artistique tunisienne, la formation en danse et les formes de transmission d’une culture chorégraphique à travers les conférences et les débats.