Des silhouettes qui déambulent, des pas qui s’accélèrent, des corps qui s’enchevêtrent. Les mouvements s’enchaînent formant des lignes, des courbes humaines qui se dessinent au rythme de musiques métisses, et dans un esprit de partage d’une passion et de “Transmission” d’un héritage universel que les Journées Chorégraphiques de Carthage (JOCC) se sont ouvertes officiellement samedi soir dans leur cinquième édition au Théâtre des régions-Cité de la culture Chedly Klibi, en présence de la ministre des Affaires culturelles Hayet Guettat Guermazi, de représentants du corps diplomatique accrédités en Tunisie et d’invités de tous bords du festival (10-17 juin 2023).

Deux moments artistiques forts ont marqué l’ouverture de l’édition JOCC 2023 : La présentation du nouveau-né “Archipel”, projet inédit de coopération culturelle entre les deux rives de la Méditerranée, porté par trois structures de taille : Le Théâtre de l’Opéra de Tunis, le Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris et l’Institut français de Tunisie (IFT)….avec deux femmes chorégraphes de renom, la française Mathilde Monnier et la Tunisienne Malek Sebai. Avec les danseurs du Pôle Ballet et Arts Chorégraphiques relevant du Théâtre de l’Opéra de Tunis, cette œuvre chorégraphique qui place le corps au plus noble degré, se dresse comme un plaidoyer artistique du droit à l’existence, à la vie en toute liberté, sérénité et paix dans un environnement dépourvu de formes d’injustice, de violence et d’exclusion.

Signée par l’artiste aux origines nigériennes “Kel Assouf”, la représentation “Voyage en Afrique” réunissant le célèbre trompettiste français Michel Marre, le danseur burkinabé Salia Sanou et le percussionniste tunisien Imed Alibi, est une errance chorégraphique autour de la liberté, de l’humain et de la vie nomade, dans un hymne à tous ceux qui vivent un quotidien difficile dans le désert et qui ont pu résister devant les conditions climatiques rudes.

Avant l’ouverture artistique, la ministre des affaires culturelles a dans son mot d’ouverture officielle de cette manifestation qui a pu s’imposer sur la scène artistique tunisienne, tenu à souligner la volonté de son département de poursuivre son soutien à ces Journées “Carthage Dance” dans le but de promouvoir ce style artistique en Tunisie autour d’un festival qui constitue un point de rencontre d’envergure entre chorégraphes du monde entier en Tunisie. D’ailleurs Selim Ben Safia, le directeur artistique a ajouté que l’une des nouveautés dans ces Journées c’est l’implication désormais d’autres lieux tels que les sites archéologiques comme c’est le cas cette année de ” Tuberbo Magus” (Zaghouan), afin d’associer l’art de la danse à la découverte des sites et monuments historiques et de soutenir ainsi le tourisme culturel en Tunisie.

Les JOCC 2023 offrent l’occasion pour le grand public de voir et de découvrir des créations dansées qui font appel à de multiples talents. Pour cette année “Focus Premier pas”, donnera visibilité à sept jeunes talents qui sont au programme aux côtés d’un grand nombre de chorégraphes tunisiens et étrangers confirmés et connus pour ne citer que Namouchi Larbi, Sofian Jouini, Ala Zrafi, Hamdi Dridi, Ridha Rzigh, Cyrinne Douss, Ridha Tlili, Sihem Belkhodja, Imed Amara et Marwen Errouine de Tunisie