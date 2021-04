Le Théâtre de l’Opéra de Tunis et le Centre Chorégraphique Tunisien du Pôle Ballets et arts chorégraphiques donnent la parole aux danseurs et aux chorégraphes qui s’expriment sur les circonstances exceptionnelles que nous traversons en utilisant leur corps comme arme de résistance et évoquent des perspectives de sortie de crise avec l’art et la danse autour de “Digital Dance Days” ,le Festival 100% en ligne qui célèbre la journée internationale de la danse qui sera célébrée en ligne le jeudi 29 avril 2021.



Du 27 au 30 avril 2021, le programme en live streaming prévoit des capsules de vidéo danse, des workshops, master-classes, projections films, interviews, performances et spectacles.

La propagation de la pandémie du Covid-19 a touché le secteur culturel et artistique de plein fouet. Pour les danseurs du Ballet de l’Opéra de Tunis, l’arrêt des spectacles n’est pas synonyme d’arrêt de la créativité.

Digital Dance Days est une production de Théâtre de l’Opéra de Tunis mise en œuvre par le Centre Chorégraphique Tunisien du Pôle Ballets et arts chorégrahiques.