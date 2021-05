Une réunion de coordination, consacrée à l’examen de la prochaine participation de l’Assemblée des représentants du peuple à la session ordinaire du parlement panafricain (PAP), s’est déroulée, mercredi, au Palais du Bardo.

La réunion a rassemblé des députés représentés au parlement africain ainsi que des représentants du ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger.

Selon un communiqué de l’ARP, la réunion s’inscrit dans le cadre de la coordination et de la concertation continue entre le parlement et le département des Affaires étrangères en ce qui concerne la diplomatie parlementaire et les relations établies avec les différentes organisations et instances régionales et internationales, indique le parlement dans un communiqué.

La session ordinaire du parlement panafricain devrait avoir lieu à Midrand, en Afrique du Sud, du 22 mai au 4 juin prochain.

Le Parlement panafricain est composé de cinq membres par Etat membre ayant ratifié le protocole qui l’établit, dont au moins une femme par Etat membre et doit refléter la diversité des opinions politiques représentées dans leur propre parlement national.

Le PAP tient au moins deux sessions ordinaires pendant une période de douze mois. Le PAP peut également se réunir en session extraordinaire.

Lors de la réunion, les participants ont souligné l’importance de la prochaine session du parlement panafricain “au cours de laquelle l’ensemble des structures du parlement devraient être renouvelées”. Ils ont, également, évoqué les relations de la Tunisie avec l’Union Africaine et ses différentes structures.

Le PAP ne s’était pas réuni depuis octobre 2019 (3e session ordinaire de la 5e législature) en raison de la pandémie du nouveau coronavirus.