Innov’i – EU4Innovation a lancé un appel à candidature à destination des startups porteuses de solutions technologiques innovantes visant à valoriser la culture, la création contemporaine et le patrimoine de Djerba mais aussi de l’ensemble de la Tunisie.

Cet appel à projets est visible sur le site Innov’i – EU4Innovation (https://innovi.tn/). Il s’inscrit dans le cadre du Sommet de la Francophonie qui se tiendra les 20 et 21 novembre à Djerba, en Tunisie, autour de la thématique ” Connectivité dans la diversité numérique comme vecteur de développement et de solidarité dans l’espace francophone “.

La date limite de réception des candidatures est fixée au 19 mai. Les startups éligibles sont appelées à remplir le formulaire de soumission à l’adresse électronique suivante : https://innovi.tn/formulaire-de-soumission/

Innov’i – EU4Innovation est un projet d’appui au renforcement de l’écosystème de l’entrepreneuriat et de l’innovation en Tunisie, financé par l’Union Européenne et mis en œuvre par Expertise France pour une durée de 5 ans.

Les startups sélectionnées bénéficieront d’un accompagnement régulier pour la mise en œuvre de la solution proposée, d’une valorisation de leur projet et d’une subvention d’un montant maximum de €7000 pour présenter, ou pour développer leur produit et l’opérationnaliser à Djerba dans le cadre du Sommet.

L’ambition de cet appel à initiatives est de valoriser le potentiel d’innovation des startups tunisiennes et de contribuer au tourisme culturel et à la dynamique économique culturelle afin de renforcer le développement territorial et économique de la Tunisie.