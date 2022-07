Le Laboratoire de l’économie sociale et solidaire (Lab’ess) annonce, dans un communiqué rendu public jeudi 14 juillet 2022, le lancement de la 10e promotion de son programme d’incubation au profit de neuf nouveaux porteurs de projets environnementaux et sociaux à impact, lesquels ont été sélectionnés parmi 200 candidats.

Ces projets, qui concernent plusieurs secteurs, entre autres l’agriculture, l’agro-écologie, le climat, le commerce électronique et l’écologie, seront accompagnés et formés durant six mois.

Il s’agit d’une formation d’une valeur de 20 000 dinars qu’offre le Lab’ess à chaque porteur de projet, grâce au soutien de plusieurs bailleurs sensibles à l’impact, notamment l’Agence française de développement, la banque UBCI et le projet d’appui à l’écosystème de l’entrepreneuriat innovant, financé par l’Union européenne et mis en œuvre par Expertise France “Innov’i – EU4Innovation”.

Créé en 2012, le Laboratoire de l’économie sociale et solidaire “Lab’ess” est une organisation dont la mission est de soutenir le mouvement associatif et d’appuyer l’entrepreneuriat social comme levier d’un développement solidaire, inclusif et durable.

Il a formé, jusqu’à présent, plus de 2 000 associations, et facilité l’émergence et le développement de 75 projets d’entreprises sociales.