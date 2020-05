Les résultats d’une étude sur le crowdfunding comme instrument de la relance économique tunisienne post-Covid-19 seront le thème du webinaire qui se tiendra le jeudi 21 mai 2020, à partir de 14h30, indique l’APII sur son site.

L’objectif assigné à cet évènement est de sensibiliser les preneurs de décisions et le public aux bénéfices de cet outil.

Réalisée dans le cadre du projet Innov’i – EU4Innovation (un projet d’appui à l’écosystème de l’entrepreneuriat et de l’innovation en Tunisie, financé par l’Union européenne) et en coordination avec les membres du comité de pilotage, l’APII, le MIPME, le MinFin, la BCT, le CMF, la CONECT, l’étude explore la contribution du crowdfunding en parallèle aux mesures de relance économique et de soutien des TPE, PME et startups tunisiennes, prises par le gouvernement.

Elle présente ainsi une estimation du potentiel de ce mécanisme, des exemples dans la région ou à l’international sur le sujet et un scénario spécifique au contexte local.

Le webinaire auquel, selon l’APII, prendra part le ministre de l’industrie et des PME Salah Ben Youssef pourra être suivi en ligne sur la page Facebook Innov’i – EU4Innovation ou encore celle de l’APII.