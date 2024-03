Si aujourd’hui les industriels tunisiens sont convaincus de l’intérêt des nouvelles technologies pour améliorer leur compétitivité et conquérir de nouveaux marchés, la mise en oeuvre d’un projet d’innovation technologique est souvent risquée et pas si simple à mettre en oeuvre.

Quelle est la technologie la mieux adaptée? Comment maîtriser les coûts d’opération et de maintenance?

Comment assurer l’adoption par les collaborateurs?

C’est fort de ce constat que Vitaminn, un cabinet d’expertise dédié à l’innovation industrielle a créé le programme DeepMake avec pour objectif de faciliter l’accès à l’innovation par les entreprises tunisiennes et d’assurer leur succès. Il propose de coopérer avec les deux écosystèmes de l’innovation et de l’industrie afin de dé-risquer et d’accélérer l’innovation et de contribuer à augmenter les investissements innovants. Ce programme est soutenu par Innov’i – EU4Innovation, un projet financé par l’Union Européenne et mis en oeuvre par Expertise France.

DeepMake se propose de dérisquer les projets d’innovation des entreprises tunisiennes d’une part en industrialisant les innovations des startups à travers le prototypage, et d’autre part en offrant de l’expertise aux PME tunisiennes pour choisir, dimensionner et assurer la réussite de leur projet d’investissement. DeepMake se propose d’aider les entreprises à planifier leur projet d’innovation technologique pour assurer leur réussite en termes de respect des coûts, délais et impacts, de durabilité et de capacité à lever des fonds d’investissement. Ces services sont personnalisés pour chaque projet et peuvent consister en audit de pré-digitalisation, dimensionnement du projet, recherche de solution technique, étude de faisabilité, étude d’impact et de risque et recommandations

(processus, organisation,.…).

Dans ce cadre, DeepMake offre à 10 entreprises un service d’expertise industrielle pour les accompagner à développer et dé-risquer leur projet d’innovation ainsi qu’à préparer leur recherche de financement.

Pour participer, il suffit de s’inscrire sur la plateforme DeepMake et de répondre aux critères d’éligibilité.

A propos de DeepMake

DeepMake est un programme mis en oeuvre par le cabinet d’expertise industrielle Vitaminn et soutenu par Innov’i – EU4Innovation, un projet financé par l’Union Européenne et mis en oeuvre par Expertise France.

En savoir plus : www.vitaminn.tn/deepmake

A propos du projet Innov’i – EU4Innovation

Innov’i – EU4Innovation est un projet d’appui à l’écosystème de l’entrepreneuriat et de l’innovation en Tunisie, financé par l’Union européenne et mis en oeuvre par Expertise France.

Ce projet vise à accompagner le renforcement, la structuration et la pérennisation de l’écosystème de l’entrepreneuriat et de l’innovation tunisien.

En savoir plus : www.innovi.tn