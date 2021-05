Pour la deuxième année consécutive, et pionnière dans l’expérience de la visioconférence de la communication officielle de ses indicateurs, la STB Bank a tenu le jeudi 29 avril 2021, ses Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire afférentes à l’exercice 2020, en ligne, depuis son amphithéâtre de la STB Finance à la Cité des Sciences.

Cette première assemblée après la fin du contrat programme 2016-2020, révèle non seulement une réalisation conforme aux prévisions retenues dans le cadre dudit contrat mais aussi un dépassement des objectifs tracés, avec :

– Un Résultat Net de 72,2 MD, en dépit d’une contribution au fond 1818 pour la lutte contre la covid-19 (11,6 MD), d’une contribution conjoncturelle au profit du budget de l’Etat (14,2) et d’une constatation d’une provision collective complémentaire (34,4 MD) ;

– Un Produit Net Bancaire de 625,6 MD, troisième du secteur avec un taux de croissance

moyen le plus élevé sur les cinq dernières années ;

– Un encours de crédits octroyés qui s’est établi à 9 080 MD, en progression de 13,8% par rapport à 2019 ;

– Une progression de (+14,6%) des dépôts de la clientèle, ayant dépassé le seuil des 8 milliards de dinars pour la première fois et qui s’est établi à 8 442 MD ;

– Des capitaux propres passant à1100 MD à fin 2020 avec une évolution de 5,3 % par rapport à 2019.

Malgré un contexte conjoncturel difficile voire très contraignant, lié principalement à la pandémie de la Covid, l’implication du personnel de la STB dans la concrétisation et la réussite de sa stratégie déclinée en projets fonctionnels, a permis à la banque d’avoir tous les ratios de rentabilité, de productivité et de structure inscrits vers la hausse et à satisfaire l’ensemble les règles et normes prudentielles avec :

– Une conformité aux seuils réglementaires exigés en matière du ratio LCR (100% à partir de 2019) dont le niveau a atteint 102% à fin décembre 2020, mais surtout à faire baisser le LTD ratio sous la barre de 120% (seuil devant être atteint courant 2023) ;

– Un maintien des ratios de solvabilité à des seuils confortables qui témoignent de sa forte résilience face à des risques majeurs tels que les effets liés à la pandémie covid-19 et confirment ainsi les résultats obtenus des stress-testing.

Pour sa stratégie quinquennale 2021-2025, la STB consentira un effort double pour mieux se positionner en tant que banque citoyenne et un acteur leader, agissant en tant que banque locomotive dans le financement de l’économie nationale.

Avec la collaboration étroite de ses relations la STB, en tant que Banque citoyenne et ouverte sur son environnement national et international, est entrain de réussir sa transformation et met à leurs disposition un écosystème ouvert offrant les services du groupe STB et de ses partenaires (fintech, startup, assurance, correspondants, …) à travers des offres adaptées à leurs parcours, augmentées par des outils de conseil et d’aide à la décision. Convaincu par cette approche agile et participative on peut faire autrement et mieux.

Après le départ de Madame Néjia Gharbi Présidente du Conseil d’Administration depuis 2016, à laquelle nous souhaitons bonne continuation pour le reste de son parcours, la relève sera assurée dans la continuité et dans la primauté de l’intérêt de l’institution.