La Tunisie a adhéré, mardi, à la convention sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé de l’Organisation internationale du travail (OIT), suite à la ratification de cet accord par l’Assemblée des représentants du peuple.

L’Assemblée a en effet adopté la convention par 158 voix pour adhérer à la convention numéro 187, au cours d’une séance plénière tenue mardi au palais du Bardo, en présence du ministre des affaires sociales Mohamed Trabelsi.

La convention comporte un seul article et vise à renforcer la participation de la Tunisie au plus grand nombre de conventions de l’OIT et à instaurer un environnement de travail sûr tout en promouvant le travail décent dans toutes les activités économiques.

Cette convention porte le nombre d’accords de l’Organisation internationale du travail, signés par la Tunisie, à 65, a indiqué le ministre des Affaires sociales, Mohamed Trabelsi.