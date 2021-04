Le japon a décidé d’accorder à la Tunisie un don supplémentaire d’une valeur de 1 million de dollars pour soutenir ses efforts dans la lutte contre la propagation du coronavirus, a indiqué l’ambassadeur du japon à Tunis, SHIMIZU Shinsuke, lors d’un entretien qu’il a eu mardi 27 avril au palais du gouvernement à la Kasbah avec le chef du gouvernement, Hichem Mechichi.

Selon un communiqué de la présidence du gouvernement, l’ambassadeur du Japon a réitéré la disposition de son pays à consolider davantage la position de la Tunisie lors de ses prochaines concertations avec les pays donateurs, à même d’impulser le climat d’investissent et des affaires en Tunisie, d’encourager l’initiative privée et l’accompagnement des jeunes promoteurs, notamment dans les secteurs de l’innovation et la technologie.

De son coté le chef du gouvernement, a souligné la spécificité de la situation actuelle marquée par la propagation du coronavirus et son impact sur le secteur économique, réaffirmant la détermination du gouvernement à mettre en œuvre le programme de réforme économique pour hisser la croissance, en accord avec ses partenaires sociaux et économiques.

Il s’est félicité des relations de coopération et d’amitié entre les deux pays, saluant le soutien du Japon à la Tunisie et son appui aux programmes de développement dans notre pays depuis l’indépendance.