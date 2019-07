Douze équipes japonaises sont en train d’identifier les projets à soutenir en Afrique, en prévision de la 7ème Conférence Internationale de Tokyo sur le Développement de l’Afrique (TICAD7), qui se tiendra, du 28 au 30 août 2019, à Yokohama au Japon, à indiqué, Ueno Shuhei, chargé du département d’Afrique et de la planification de processus de cette conférence au sein de l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA Tokyo).

“Nous discuterons ces projets avec le gouvernement japonais pour voir ceux qui seront retenus lors de la TICAD7, à la lumière des demandes et besoins des pays africains”, a précisé le responsable japonais devant des journalistes africains invités à participer au programme “médias étrangers 2019” de la JICA.

“Cette année nous discuterons des trois grands axes relatifs au développement de l’Afrique. Il s’agit des questions liées à la transformation des structures économiques et l’amélioration de l’environnement des affaires et du système institutionnel à travers le développement du secteur privé et l’innovation”, a-t-il développé.

La Tunisie a été invitée à cet évènement de grande envergure, lors de la visite de deux jours (25 et 26 décembre 2018), du ministre des Affaires étrangères japonais, Tara Kono en Tunisie.

L’ambassadeur du Japon à Tunis, Shinsuke Shimizu, avait précisé, à cette occasion, que l’objectif de cette visite est d’approfondir le partenariat entre les deux pays et inviter la Tunisie à assister aux prochaines éditions de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD), qui réunit les pays africains et le Japon autour du développement de l’Afrique

Cette année, d’autres questions, dont la sécurité humaine, la promotion d’une société résiliente et durable et la garantie de la paix et de la stabilité, seront également débattues lors de cette conférence internationale, co-organisée, par le gouvernement japonisais, l’Organisation des Nations Unies (ONU), la Banque Mondiale, le Programme des nations unies pour le développement (PNUD) et la Commission de l’Union Africaine ( CUA).

Transformation de la structure économique et l’amélioration de l’environnement des affaires

La JICA prévoit de concentrer ses efforts dans cette optique sur l’appui aux petites et moyennes entreprises (PME), les Objectifs de Développement Durable (ODD), l’incitation à l innovation scientifique et technologique et sur le lancement d’un programme de bourse d’études pour un master au Japon destinés aux jeunes africains.

Depuis 2004, 1200 étudiants africains ont bénéficié de ces bourses d’études universitaires de deux ans combinées de stages au sein de grandes entreprises japonaises.

Sécurité humaine et société durable

Le Japon prévoit également de contribuer davantage au programme de couverture sanitaire universelle (CSU) en Afrique, un cadre d’action lancé en août 2016, par la Banque Mondiale, avec l’OMS, le gouvernement du Japon, l’Agence japonaise de coopération internationale, le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme (Fonds mondial) et la Banque africaine de développement (BAD).

Ce programme vise à garantir la population mondiale, la plus vulnérable, l’accès aux services de soins de santé de base à un prix adéquat et tel que défini par l’OMS. Le Japon partage dans ce cadre son expertise et savoir-faire et plaide en faveur de la mise en œuvre d’une coopération bilatérale efficace entre les pays d’Afrique.

Initiative pour la paix et la stabilité

Selon les responsables japonais rencontrés à Tokyo par les journalistes africains, la conférence de Tokyo discutera d’une approche qui pourrait aider à apporter la paix et la stabilité à travers le réseautage et la coopération policière et judiciaire et la prise de mesures contre les causes fondamentales de l’instabilité sociale.

Organisée depuis l’année 1993, la TICAD est une conférence internationale de haut niveau, organisée depuis l année 1993 par le gouvernement japonais entre les dirigeants consacrée au thème de développement de l’Afrique.