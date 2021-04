Les assemblées générales extraordinaire et ordinaire de la BIAT se sont tenues exclusivement à distance le 23 avril 2021. Les actionnaires préalablement inscrits à une plateforme en ligne ont pu participer aux travaux, interagir avec les présents et voter par correspondance.

Compte tenu du contexte sanitaire, la BIAT a tenu ses assemblées générales extraordinaire et ordinaire le 23 avril 2021 sans présence physique des actionnaires, en privilégiant le recours aux moyens numériques. Pour réunir les conditions nécessaires au bon déroulement des séances tout en veillant à la préservation des droits des actionnaires, une plateforme d’inscription et de participation a été mise en ligne sur le site de la banque et a permis aux actionnaires d’assister à distance aux travaux tout en communiquant en temps réel avec le bureau des assemblées.

Une forte mobilisation de la BIAT dans un contexte marqué par la crise sanitaire

En début de séance, l’accent a été mis sur la mobilisation exceptionnelle de la BIAT et de ses collaborateurs pour les clients et pour la société tout au long de l’année écoulée. La mise en œuvre du dispositif de continuité d’activité dès les 1ères semaines de la crise a permis de réorganiser le travail de façon rapide dans le respect des mesures sanitaires, tout en maintenant les 205 agences de la BIAT opérationnelles, avec un effort de sensibilisation des clients à l’utilisation des canaux bancaires à distance.

La BIAT a poursuivi en 2020 l’accompagnement de ses 950 000 clients et en dépit de la situation difficile, plus de 43 000 nouveaux crédits ont été consentis au profit de la clientèle des particuliers. Aussi, la BIAT a renforcé les mesures de soutien au profit des 38 000 entreprises et professionnels clients à travers l’initiative Moltazimoun dont l’objectif est de contribuer à préserver le tissu économique et protéger les emplois en Tunisie. En effet, et dès le déclenchement de la crise, la BIAT a consacré une enveloppe exceptionnelle de 500 millions de dinars aux besoins de financement des entreprises et des professionnels liés à la crise et ajusté son dispositif de prise de décision pour accélérer le déblocage des fonds.

Quant aux crédits octroyés par la BIAT pour la relance de l’économie, ils se sont situés à 1,1 milliards de dinars, répartis sur toutes les régions du pays, au profit de 2000 clients issus de tous les secteurs d’activité.

Une gouvernance solide, répondant aux meilleurs standards

L’un des facteurs clés de succès de la BIAT est sans doute sa gouvernance solide, à l’écoute de son environnement et dans le respect de la réglementation en vigueur.

Ayant pour mission principale la définition des orientations stratégiques ainsi que la surveillance et le pilotage des risques, le conseil d’administration de la BIAT est composé, à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 11 membres expérimentés, tunisiens et internationaux, aux parcours solides et variés couvrant l’ensemble des activités de la banque, des assurances et des marchés financiers.

L’assemblée générale ordinaire a été l’occasion de rappeler les efforts de la BIAT en faveur d’une gouvernance saine et solide. En effet, le conseil d’administration de la BIAT s’appuie sur les travaux de 4 comités spécialisés comprenant au moins 3 administrateurs chacun et dotés d’une charte détaillant leurs missions. Ces comités opèrent principalement dans les domaines de l’audit, du risque et du crédit, ils émettent des recommandations au conseil et en assurent le suivi. La gouvernance en place au niveau du conseil d’administration de la BIAT est déclinée au niveau de l’ensemble des structures de la banque. En effet, la direction générale de la BIAT assure le pilotage de l’ensemble des activités avec l’aide des comités de Management à l’instar du comité exécutif et des comités spécialisés.

Aussi, et en application des bonnes règles de gouvernance, les administrateurs de la BIAT ont suivi en 2020 des sessions de formation destinées à renforcer certains aspects techniques et réglementaires tels que des thématiques financières (application des normes internationales d’information financière IFRS) et des sujets liés aux risques (lutte anti-blanchiment d’argent et contre le financement du terrorisme).

Enfin, et dans un souci de respect de la règlementation, le conseil d’administration de la BIAT a donné le coup d’envoi au projet d’implantation des normes IFRS. Une équipe pluridisciplinaire et des instances de gouvernance sont d’ores et déjà en place dans un objectif de produire des états financiers consolidés répondant aux normes internationales dès 2021.

Des réalisations chiffrées et des consécrations internationales au rendez-vous

Malgré le ralentissement de l’activité économique, la plupart des indicateurs de la BIAT ont enregistré une évolution positive. Les dépôts se sont établis à 14 787 millions de dinars dans un marché souffrant d’un manque de liquidité chronique et les créances sur la clientèle ont atteint 11 341 millions de dinars, confirmant ainsi son soutien à l’économie. La BIAT a par ailleurs dégagé un résultat net de 281,8 millions de dinars, fruit d’une gouvernance saine et solide et de projets stratégiques ambitieux.

Les ratios de rentabilité ont été également maintenus dans des fourchettes élevées :

• Un PNB/Total Actif de 5,3%

• Un ROE de 16,1%

• Un ROA de 1,6%

Les résultats enregistrés en 2020 témoignent de la solidité de la BIAT, constituée et renforcée d’année en année, notamment grâce à sa stratégie de consolidation de ses fonds propres.

Le bien-fondé des orientations stratégiques de la BIAT lui a valu plusieurs reconnaissances internationales de la part d’organismes internationaux de renom : le prix de meilleure gouvernance bancaire en Tunisie décerné par Capital Finance International, le prix de meilleure banque dépositaire en Tunisie décerné par Global Finance. La BIAT a également été classée 20ème parmi les banques africaines à fort impact régional par Financial Afrik, elle est la seule banque tunisienne à faire partie de ce classement ».

Après approbation des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2020, l’assemblée générale ordinaire a approuvé les résolutions proposées par le conseil d’administration. Le dividende à verser au titre de l’année 2020 a été fixé à 5 dinars par action.

Des projets stratégiques en place pour accompagner le développement futur de la banque

Le développement digital est au cœur de la stratégie de la BIAT. L’année 2020 a été marquée par le lancement de la première version mobile de l’offre digitale MyBIAT. Cette nouvelle plateforme qui marque une étape importante dans la transformation digitale de la banque et qui se veut agile en termes de fonctionnalités, proposera progressivement des services digitalisés, testés par une population de clients dans le but de les faire correspondre au mieux à leurs besoins et de faciliter les opérations à distance, à la hauteur des standards technologiques internationaux.

Une autre étape cruciale a été franchie en 2020 : il s’agit du renforcement du groupe BIAT par l’acquisition de la société Tunisie Valeurs, établissement financier spécialisé dans les métiers de la gestion d’actifs, de l’intermédiation boursière, de l’ingénierie financière et des valeurs du trésor. A travers cette transaction, la BIAT ambitionne de consolider son positionnement sur les activités de marché de capitaux, d’élargir son offre corporate et de mettre à la disposition de sa clientèle un accompagnement sur mesure presté par les meilleurs experts de la place.

La BIAT, plus que jamais engagée pour la société

Consciente que le contexte du pays en appelle à la solidarité et la cohésion de toutes les forces, la BIAT a fait don d’un montant de 18,3 millions de dinars au profit du fonds 1818. Des fonds additionnels ont également été mobilisés pour financer les actions de la fondation BIAT parmi lesquelles l’acquisition de matériel médical pour améliorer la capacité d’accueil des hôpitaux et l’achat et la mobilisation de matériel non médical nécessaire à la réalisation des prestations de santé. Plusieurs hôpitaux et associations dans les régions de Tunis, Nabeul, Hammamet, Mahdia, Sfax, Kairouan et Kebili ont ainsi fait l’objet de soutien financier et logistique.

La Fondation BIAT a également apporté son soutien à la culture, un des secteurs fragilisés par la crise, en étant l’un des principaux contributeurs au Fonds Relance Culture mis en place par le Ministre des Affaires Culturelles qui vise à permettre aux artistes, intermittents sans salaires fixes, opérateurs culturels et espaces culturels privés de surmonter les difficultés financières rencontrées lors de la crise sanitaire.

La BIAT a également pris part à la 1ère action de responsabilité sociétale commune au secteur bancaire tunisien et initiée par l’APTBEF en faveur des établissements scolaires publics avec la prise en charge ainsi que la réhabilitation et l’aménagement de 5 établissements scolaires dans différents gouvernorats.

Malgré une année 2020 particulièrement difficile à bien des égards, la BIAT a su soutenir l’économie et la société avec une grande capacité d’adaptation au contexte de crise.

Une année 2020 pleine de rebondissements mais aussi riche en réalisations, au cours de laquelle la BIAT a pu consolider sa résilience et mettre en place des projets stratégiques pour améliorer son offre financière et digitale.

A propos de la BIAT :

Banque universelle, acteur de référence en Tunisie, la BIAT constitue aujourd’hui un groupe bancaire solide avec ses filiales dans les domaines de l’assurance, de la gestion d’actifs, du capital-investissement, de l’intermédiation boursière et du conseil. Implantée sur tout le territoire, la BIAT compte aujourd’hui 205 agences à travers toute la Tunisie. Près de 2000 collaborateurs travaillent au service de tous ses clients : particuliers, professionnels, PME, grandes entreprises et institutionnels.

Très attentive à sa responsabilité sociétale, la BIAT a traduit son positionnement citoyen par de nombreux engagements. La création de la Fondation BIAT pour la jeunesse tunisienne, au printemps 2014, en est emblématique et ancre cet engagement de façon pérenne. www.biat.com.tn