Le chercheur tunisien Khalil Gouia est lauréat de la catégorie critique littéraire et artistique du prix du Livre Sheikh Zayed 2021 dont le palmarès a été dévoilé mercredi 21 avril par le Centre de langue arabe d’Abu Dhabi.

Khalil Gouia est primé pour son livre en arabe ” La Voie de la Modernisation dans les arts visuels, du dessin à la peinture “, paru aux éditions Mohamed Ali en 2020. Dans la catégorie Littérature jeunesse, le Tunisien Mizouri Bannani est primé pour son livre en arabe ” Le Voyage d’un artiste “, paru aux éditions El Mouanassa (2020).

Huit lauréats dont une maison d’édition libanaise, sont primés à cette 15ème édition. Ils représentent l’Arabie Saoudite, l’Egypte, les Etats-Unis d’Amériques, le Liban et la Tunisie.

Le prix du Livre Sheikh Zayed est une initiative culturelle indépendante soutenue par le ministère de la Culture et du Tourisme d’Abu Dhabi aux Emirats arabes Unis. Le prix et les distinctions qui lui sont associées sont décernés chaque année à des écrivains, intellectuels et éditeurs exceptionnels, ainsi qu’à de jeunes talents dont l’écriture et la traduction en sciences humaines enrichissent la vie arabe intellectuelle, culturelle, littéraire et sociale sans parti pris, lit-on sur le site du prix.

Le prix du Livre est constitué de 9 prix. Chacun comprend une médaille d’or arborant le logo du prix du Livre Sheikh Zayed, un certificat du mérite et une récompense en espèces, d’une valeur totale de 7 millions de dirhams des Emirats arabes unis (soit 1,6 million d’euros ou 1,9 million de dollars américains) par an.

Le lauréat élu ” Personnalité culturelle de l’année ” se voit décerner un million de dirhams des Emirats arabes unis, tandis que les lauréats des autres catégories reçoivent chacun 750 000 dirhams.