Certains pays ont voulu faire de la vaccination une arme de destination touristique. Une pratique certes séduisante, mais le Comité d’urgence de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sur coronavirus, qui s’est réuni le 15 avril 2021, ne serait pas favorable à “un passeport vaccinal obligatoire pour les voyageurs internationaux“.

Selon un communiqué, les experts chargés de guider le chef de l’OMS recommandent de « ne pas exiger de preuve de vaccination comme condition d’entrée pour les voyageurs internationaux, étant donné les preuves limitées (bien que croissantes) concernant la performance des vaccins sur la réduction de la transmission et étant donné l’inégalité persistante en matière de distribution mondiale des vaccins ».

De ce fait, lesdits experts ajoutent : « les Etats parties sont vivement encouragés à reconnaître que l’exigence d’une preuve de vaccination peut aggraver les inégalités et favoriser une liberté de circulation différenciée ».

Par ailleurs, la réunion du 15 avril a permis aux experts du Comité d’urgence de l’OMS de soulever d’autres sujets, demandant à l’OMS d’« accélérer l’évaluation des candidats-vaccins contre la Covid-19 ». A noter en ce sens que l’OMS n’a homologué, au jour d’aujourd’hui, que « le vaccin de Pfizer-BioNTech, celui d’AstraZeneca-Oxford fabriqué en Inde et en Corée du Sud et celui de Johnson et Johnson ».

En termes de bilan, la pandémie de Covid-19 a fait plus de 3 millions de morts.

Les 10 pays qui ont le plus de cas :

États-Unis : 29 315 202 recensés Inde : 11 123 935 cas recensés Brésil : 10 595 791 cas recensés Russie : 4 257 650 cas recensés Royaume-Uni : 4 182 009 cas recensés France : 3 760 671 cas recensés Espagne : 3 204 531 cas recensés Italie : 2 938 371 cas recensés Turquie : 2 711 479 cas recensés Allemagne : 2 457 811 cas recensés.

Les 10 pays qui comptabilisent le plus de morts :

États-Unis : 527 226 morts Brésil : 255 949 morts Mexique : 197 419 morts Inde : 157 286 morts Royaume-Uni : 122 953 morts Italie : 97 945 morts Russie : 86 896 morts France : 86 803 morts Allemagne : 71 169 morts Espagne : 69 609 morts.

Les 10 pays qui ont le plus grand nombre de décès par million d’habitants :