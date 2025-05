La réunion de haut niveau de la 78e Assemblée mondiale de la santé, tenue mardi à Genève, a adopté l’accord international de l’organisation mondiale de la santé (OMS) sur la prévention, la préparation et la riposte aux risques pandémiques, qui a bénéficié du vote de la Tunisie.

Le ministère de la santé a indiqué dans son communiqué que cette initiative constitue “un acquis historique” pour le système mondial de la santé et reflète l’engagement international visant à protéger les individus contre les risques face à d’éventuelles futures pandémies.

Il convient de rappeler, que le président de la république Kais Saied avait lancé un appel, le 30 mars 2021 avec 26 chefs d’états et de gouvernements et le directeur général de l’OMS, visant l’élaboration d’un traité international sur la prévention, la préparation et la riposte aux risques pandémiques pour réduire les défaillances constatées lors du Covid-19 qui a fait des milliers de morts et provoqué un déséquilibre dans la distribution des vaccins entre les pays du Nord et du Sud.