Dr Majed Zemni a obtenu le prix “Nelson Mandela” pour la promotion de la santé de l’année 2025, qui lui a été remis, vendredi à Genève, par le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Ce prix a été attribué à Dr Zemni en guise de reconnaissance à son parcours professionnel exceptionnel et à ses contributions significatives pour la promotion du secteur de la santé en Tunisie et à l’échelle régionale et internationale, selon un communiqué publié par le ministère de la santé.

A cette occasion, le directeur général de l’OMS a salué les progrès enregistrés en Tunisie dans le secteur médical. Il a souligné que la Tunisie figure parmi les cinq pays ayant reçu ce prix, ajoutant que cette consécration témoigne d’une reconnaissance internationale de la qualité du système de la santé en Tunisie et de son rayonnement à l’échelle régionale, ajoute le même communiqué.

Dr Majed Zemni avait présidé l’association tunisienne de médecine légale et des sciences criminelles. Il était un fervent défenseur des droits à la santé et à la dignité humaine, et a démontré son engagement en faveur des politiques sanitaires en contribuant à l’élaboration d’instruments juridiques essentiels, notamment des lignes directrices pour la médecine légale, et des lois relatives aux droits des patients et la responsabilité médicale.

Il a contribué à l’élaboration de protocoles pour une prise en charge des défunts, qui soit respectueuse de la dignité humaine pendant la pandémie du Covid-19, a indiqué un communiqué publié par l’OMS.

Son travail au centre d’assistance psychologique pour les femmes et les enfants victimes de violence témoigne de son engagement à renforcer l’action communautaire et à atteindre les groupes défavorisés

Dr Zemni a participé à de nombreuses activités de formation et de sensibilisation, tant à l’échelle nationale que continentale et a veillé à ce que le centre international de formation et de recherche de l’office national de la famille et de la population (ONFP) demeure un centre collaborateur de l’OMS.

Les efforts du Dr Zemni ont contribué à réorienter les services de santé à deux niveaux: par une approche centrée sur les patients, avec une attention particulière portée aux personnes vivant avec le VIH et aux personnes privées de liberté et par une mobilisation multisectorielle en collaborant avec les différents ministères et en associant diverses parties prenantes à l’élaboration des programmes en matière de santé.

En 2013, Il a dirigé une session de formation internationale sur la gestion des programmes de santé reproductive avec la participation de plusieurs délégations de pays Africains, en coopération avec l’agence Japonaise de coopération internationale (JICA).