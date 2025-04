La directrice régionale de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour la Méditerranée orientale, Hanan Balkhy, a visité l’Institut Pasteur de Tunis.

Elle a pris connaissance, au cours de cette rencontre, du rôle important de l’Institut Pasteur de Tunis dans les domaines de la production locale de vaccins et de l’analyse du séquençage génomique, qui constituent des domaines essentiels au renforcement de la souveraineté sanitaire et l’autosuffisance en Tunisie et dans la région, selon un communiqué publié mardi par le bureau de l’OMS à Tunis.

À cette occasion, Balkhy a exprimé le souhait d’élargir les perspectives de coopération régionale dans ce domaine stratégique.

Il convient de rappeler que la directrice de l’OMS pour la région de la Méditerranée orientale, Hanan Balkhy, effectue une visite officielle en Tunisie à l’invitation du gouvernement, dans le but de renforcer la coopération bilatérale et d’examiner les moyens de soutenir et de développer le système de santé national.