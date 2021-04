Un appel à projets de valorisation du tourisme en plein air et d’aventure dans la région de Tozeur (sud de la Tunisie) vient d’être lancé par l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ).

Une subvention de 20 mille euros (environ 65,8 mille dinars) a été mobilisée, à cet effet, au profit des ONG et associations à but non lucratif, intéressées par la promotion de ce type de tourisme, indique la GIZ, dans un communiqué.

Trois à quatre entités seront sélectionnées à partir des candidatures (à déposer avant le 28 avril 2021), pour bénéficier de ces financements mobilisés dans le cadre du projet ” Promotion du tourisme durable “, action conjointe de l’Union européenne (UE) en Tunisie et le Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ).

Avant le lancement de cet appel à projets, une rencontre a été organisée en ligne, en janvier 2021, avec les représentants du tourisme à Tozeur, pour échanger sur les principaux besoins et défis de la région en plus d’un questionnaire pour définir les lignes de produits ainsi que les thématiques à traiter en priorité.

En Tunisie, il existe de nombreux territoires et sites à fort potentiel pour diversifier le tourisme, autour desquels se construisent d’ores et déjà de nombreux projets, estime la GIZ.

“La structuration de chaînes de valeur liées à l’écotourisme et au tourisme culturel, de terroirs inclusifs ainsi que la promotion de destinations régionales et de thématique (branding) permettront de polariser les activités touristiques autour de nouvelles offres compétitives”.

L’objectif, selon les initiateurs du projets, est de drainer de nouveaux publics, accroître la valeur ajoutée et assurer une redistribution équitable des revenus du tourisme sur l’ensemble du territoire national.

Mis en oeuvre par la GIZ en partenariat avec le ministère du Tourisme dans le cadre du programme ” Tounes Wijhetouna ” (La Tunisie, notre destination), le projet ” Promotion du tourisme durable ” vise à diversifier et à renforcer la qualité de l’offre touristique en Tunisie en mettant l’accent sur les produits écotouristiques et culturels dans des régions sélectionnées.