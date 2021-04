“Covid’Art Espoir” est l’intitulé d’une exposition d’art plastique qui se tient à la galerie Violon Bleu du 17 au 19 avril au service du collectif CoviDar.

Lancée en novembre 2019, l’initiative CoviDar est partie de la volonté d’un collectif de professionnels de la santé d’apporter une aide citoyenne à la société tunisienne, en proie à une hausse spectaculaire du nombre de victimes du Covid-19.

L’objectif de cette action : une prise en charge gratuite et à domicile des personnes souffrant de la Covid-19, et ce avant tout signe d’aggravation, afin de limiter au maximum les hospitalisations et désengorger les services de réanimation saturés dans l’ensemble du pays. Parce qu’ils ont fait preuve de force et de résilience tout au long de la crise sanitaire, parce qu’ils se sont donnés corps et âmes pour soigner nos êtres chers – et parfois au prix de leur vie – l’action artistique Covid’Art a souhaité mettre à l’honneur celles et ceux qui, jours après jours, ont œuvré sans relâche pour inverser le cours de la pandémie.

Covid’Art, signale à l’agence TAP l’artiste Mouna Jemal Siala ayant eu la tache de rassembler 19 artistes pour jouer le jeu avec le 19, que l’exposition plastique regroupe des œuvres de format unique avec un prix unique soit 1900 dinars en signe de solidarité précisant que 50 pour cent des gains iront au profit du collectif de médecins CoviDar.