Pour la deuxième année consécutive et en raison de la pandémie de la Covid-19, la célébration du “mois du patrimoine”, qui se tient du 18 avril au 18 mai, aura lieu cette année en ligne.

La tenue de cet événement annuel coïncide avec la célébration de deux rendez-vous annuels d’envergure internationale. Le démarrage coïncide avec la célébration de la “Journée mondiale des monuments” (le 18 avril) et des sites alors que la clôture coïncide avec la “Journée internationale des musées” (le 18 mai).

Organisée sous l’égide du ministère des Affaires culturelles en partenariat avec l’Institut national du patrimoine (INP) et de l’Agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle (AMVPPC), l’édition 2021 du mois du patrimoine sera placée sous le thème ” Notre patrimoine est notre capital”.

L’affiche de cette 30ème édition porte la photo d’une sculpture datant de l’époque romaine qui se trouve au Musée de Carthage. Elle représente un Bas-relief monumental d’un personnage féminin représentant la Victoire de la Corne d’abondance IIème siècle apr. J-C .

L’édition 2020 placé sous le slogan “Restez chez vous, le patrimoine est un trésor pour vous et pour vos enfants” avait coïncidé avec une conjoncture sanitaire délicate marquée par le confinement généralisé et le couvre-feu par précaution du coronavirus. Cette année, le mois du patrimoine se tient également en ligne dans un contexte sanitaire toujours difficile et la suspension des manifestations culturelles et artistiques.

Au menu de cette 30e édition, des visites virtuelles à des sites et des musées tunisiens, des documentaires autour de la question du patrimoine. Des conférences virtuelles seront données par des chercheurs et des conservateurs du patrimoine avec la participation d’académiciens et des membres de la société.

Au démarrage, une première visioconférence aura lieu ce dimanche (à 11 h) autour du thème ” Oudhna ; le passée, le présent et le futur”. Elle sera animée par Nizar ben Slimene, conservateur du site d’Outhna et chercheur à l’INP, chargé des recherches archéologiques et historiques.

” Le site d’Oudhna correspond à l’antique cité d’Uthina qui est située à environ trente kilomètres au sud-ouest de Tunis, à la délégation de Morneg, gouvernorat de Ben Arous “, d’après le site de l’INP.

” Cette ville est d’origine préromaine, vraisemblablement une cité à suffêtes. La fondation de la colonie romaine est située vers 27 av. J.-C. quand des vétérans de la XIIIe Légion ont été installés dans cet endroit, à environ 40 km au sud de la capitale Carthage, sur la voie reliant la capitale à la ville de Thuburbo Maius “, lit-on encore.

Le patrimoine matériel et immatériel dont regorge la Tunisie est au cœur des manifestations prévues qui seront l’occasion de promouvoir virtuellement cette richesse nationale en vue de son exploitation efficace et optimale.