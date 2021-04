Un appel à candidatures au “Prix Tunisien KAIZEN”, dédié aux entreprises opérant dans le secteur industriel ou des services connexes à l’industrie, vient d’être lancé et se prolongera jusqu’au 31 mai 2021.

Toute entreprise intéressée par cette initiative est invitée à télécharger le dossier de participation ou à le retirer au siège de la direction générale de l’Unité de Gestion du Programme National de Promotion de la Qualité et de la Productivité (UGPQP).

Ce prix vise la mise en valeur et la gratification des illustrations de réussites et de bonnes pratiques développées par les entreprises engagées dans des démarches KAIZEN, lesquelles sont basées notamment sur des actions simples, peu onéreuses et impliquant tous les employés à tous les niveaux.

Plus de 150 entreprises ont bénéficié d’un appui entre assistance technique et formation dans le cadre dudit projet, lancé en Tunisie, depuis plus de 10 ans.

Par ailleurs, une cinquantaine de maîtres formateurs tunisiens travaillant dans les centres techniques, ont été formés, pour assurer le transfert de leur savoir-faire acquis en termes de principes Kaizen, aux sociétés tunisiennes.