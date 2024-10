Deux entreprises tunisiennes, «La Pratique électronique » et «COFICAB Tunisie» ont respectivement remporté le Prix Kaizen catégorie « Moyenne organisation » et le Prix Excellent, catégorie « Grande organisation», à la compétition du Prix Kaizen Afrique 2024.

Les trophées et certificats ont été remis, mardi, 29 octobre 2024, aux gagnants par l’Ambassadeur du Japon à Tunis, Osuga Takeshi et la Ministre de l’Industrie, de l’Énergie et des Mines, Fatma Thabet Chiboub, à l’issue de la 9ème Conférence annuelle Kaizen Afrique (AKAC) tenue à Tunis, les 28 et 29 octobre 2024, sur le thème “Le rôle de Kaizen dans la promotion des transitions numériques innovantes et du développement économique”, selon un communiqué publié par l’Ambassade du Japon en Tunisie.

En fait, les prix Kaizen sont décernés à des entreprises exceptionnelles qui mettent en œuvre l’initiative Kaizen.

La ministre de l’Industrie a indiqué auparavant que sept entreprises tunisiennes ont été honorées, depuis la création en 2019 du Prix Kaizen Afrique, grâce à leurs efforts déployés pour développer leurs capacités de gestion et d’adaptation aux transitions numérique et digitale .

La 9ème Conférence annuelle Kaizen Afrique (AKAC) réunit plus de 155 participants dont 85 tunisiens et 70 étrangers de plus de 23 pays (Afrique du Sud, Argentine, Botswana, Burkina Faso, Cameroun, Colombie, Côte d’Ivoire, Égypte, Éthiopie, Ghana, Japon, Pays-Bas, Kenya, Malawi, Malaisie, Namibie, Nigeria, Sénégal, Serbie, Tanzanie, Tunisie, Zambie et Zimbabwe, en plus des participants en ligne, de l’Indonésie et de Thaïlande…).