L’ambassadeur délégué permanent de la Tunisie auprès de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) et auprès de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), Ghazi Gheraïri, a déposé les dossiers du site préhistorique el Magtaa (Gafsa) et du site antique de Sbeïtla, en vue de les inscrire sur la liste préliminaire du patrimoine mondial de l’humanité.

Elaborés par l’Institut national du patrimoine (INP), les deux dossiers ont été présentés jeudi 15 avril 2021 lors d’une rencontre entre Ghazi Gheraïri et la directrice du Centre du patrimoine mondial, Dr Mechtild Rössler.

La Tunisie a fait inscrire 13 sites sur la liste préliminaire (indicative) du patrimoine mondial, dont notamment les carrières antiques de marbre de Chemtou, la Médina de Sfax, Chott el Jérid, les mausolées royaux de Numidie, les frontières de l’Empire romain : Limes du Sud tunisien, la Table de Jugurtha et le complexe hydraulique romain de Zaghouan-Carthage.