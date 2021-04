Dans le cadre de l’appel à projets AMWEJ, le premier du genre pour une économie bleue durable en Tunisie, lancé par l’association La Saison Bleue, le projet de l’association « Bizerte 2050 », un des lauréats de la première édition d’Amwej, a été inauguré lundi 12 avril 2021 à Bizerte.

La cérémonie d’inauguration s’est déroulée en présence du gouverneur de Bizerte, Mohamed Kouider, du maire de Bizerte, Kamal Ben Amara, d’autres hauts responsables régionaux, ainsi que des membres de l’association “Bizerte 2050”, dont son président Borhene Dhaouadi, et des membres de l’Institut national de Recherche et génie rural, eau et forêts.

Du côté de La Saison Bleue, étaient présents Rym Benzina, présidente de l’association, et Mehdi Ben Haj, son vice-président.

Il s’agit d’un projet expérimental de plantation d’arbres de la variété «PAULOWNIA SHANTONG», à proximité de la forêt de sable, réalisée par l’association “Bizerte 2050” dans un cadre d’un partenariat avec l’Institut National de la Recherche et du Génie Rural, des Eaux et Forêts, et de la Délégation Régionale du Développement Agricole de Bizerte.

Fahmi Hachad, en sa qualité de superviseur du projet, a précisé que ce projet comprend la plantation de 1 000 arbres sur une superficie de 2 hectares, d’une nouvelle variété pour notre pays, la plante PAULOWNIA SHANTONG, disposant de caractéristiques naturelles multiples qui s’adaptent parfaitement avec le climat de la région, outre le fait que ces arbres ont une croissance rapide et impressionnante atteignant les cinq mètres par an, et permettant un début de l’exploitation directe en seulement 3 ans après l’implantation.

Hachad a ajouté que le projet a également un impact économique et social considérable, notamment en termes d’emploi, pour tous les groupes d’âge, en particulier les jeunes, sans oublier évidemment l’impact environnemental, écologique et touristique de ce projet.

A rappeler que le projet inauguré consiste à créer une entreprise de construction navale à Bizerte, dédiée à la fabrication d’embarcations à voile pour le cabotage littoral et également, à procéder à l’implantation du Paulownia Shantong, afin de permettre la construction, avec un matériau léger et naturel, d’embarcations respectueuses de l’environnement.