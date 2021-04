La Société financière internationale (IFC ou SFI) relevant du Groupe de la Banque mondiale apportera à la Tunisie son appui technique afin d’améliorer et de développer davantage le climat de l’investissement et des affaires dans le pays.

Cet appui a fait l’objet d’un mémorandum d’entente, signé lundi 12 avril, par le ministre tunisien de l’Economie, des Finances et de l’Appui à l’investissement, Ali Kooli, et le représentant résident de la SFI en Tunisie, Georges Joseph Ghorra, en présence des représentants de l’Union européenne (UE) et de l’ambassade de Suisse en Tunisie.

L’appui en question consiste en la réalisation d’ études et la présentation de consultations par la SFI moyennant un financement triangulaire, selon un communiqué du ministère.

Ce mémorandum d’entente s’inscrit dans le cadre du renforcement des efforts du gouvernement tunisien dans le cadre de son programme de réformes relatif au développement du climat des affaires et l’amélioration de la compétitivité de la Tunisie dans le domaine de l’investissement, notamment aux niveaux institutionnel et législatif, indique le ministre de l’Economie, Ali Kooli.

De son côté, Ghorra a souligné la volonté de la SFI (ou IFC) de continuer à fournir le soutien nécessaire à la Tunisie dans l’amélioration de son classement dans les rapports internationaux, notamment le rapport ” Climat des affaires “.

Il a mis l’accent sur l’importance des réformes et leur impact en termes d’incitation du secteur privé à l’investissement et la participation intensive dans la dynamique économique et de développement du pays.

Les représentants de l’UE et de l’ambassade de Suisse en Tunisie ont réaffirmé l’appui à la Tunisie concernant l’exécution de ses programmes de réforme et de la réalisation d’une transition économique complète.